Verstappen come Senna | la Ferrari è davvero rinata? Cosa ha detto il Gp del Canada

(Di lunedì 19 giugno 2023) Alla fine non ha voluto aspettare il GP di casa Red Bull, in Austria, per agguantare la leggenda Ayrtonnei successi. Maxsi è preso di forza la 41esima vittoria in, garantendo anche il 100esimo successo della storia al suo team, che dal cambio di regolamento tecnico introdotto nel 2022 non ha smesso mai di stupire. Non basta il terzo titolo che dovrebbe arrivare senza troppe discussioni a fine stagione, perché l’olandese si prende oramai anche le briciole e sorride per aver raggiunto nei trionfi il tre volte iridato brasiliano, con cui condivide qualche tratto comportamentale: la fame di successi e la grandissima forza mentale in pista. “Magic” se ne andava il primo maggio 1994 a Imola, entrando nell’immaginario collettivo di persone e piloti. In tanti hanno sognato di eguagliarlo, di imitare il suo stile in ...