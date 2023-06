Verstappen cannibale in Canada | eguagliato Senna Leclerc-Sainz | buona la rimonta

(Di lunedì 19 giugno 2023) Maxvince il Gp deldi Formula 1 ed eguaglia le vittorie ottenute in carriera da Ayrtoncentrando il 41° successo del circus. Il pilota della Red Bull, scattato dalla pole position, ha preceduto l'Aston Martin di Fernando Alonso e la Mercedes di Lewis Hamilton, che dopo aver passato al via lo spagnolo ha subito il sorpasso in pista da parte dell'asturiano. Gara diper la Ferrari: Charlese Carlos, scattati rispettivamente dalla decima e undicesima posizione, sono risaliti fino al quarto e quinto posto, ai piedi del podio, mettendosi alle spalle l'altra Red Bull di Sergio Perez, sesto e in difficoltà rispetto al compagno di squadra. Ottima la strategia ai box degli uomini di Maranello: le due SF-23 hanno effettuato una sola sosta ...

... anche stasera il favorito è Maxche non cerca solamente la pole position ma, soprattutto, cerca la quarta vittoria di fila in questo Mondiale oltre la sesta in stagione. Unvero ...... che sembra ormai nelle mani di un Maxfin quie dominatore spietato, ma per la verità anche per quel che riguarda l'adrenalina in pista: dopo Montecarlo in cui, paradossalmente, ...ha un vantaggio di 16"826 sul Re Nero, terzo Russell tallonato da Perez. La lotta è tutta (e solo) per il podio. Ma il "" olandese vuole tutto, anche il "giro più veloce". Cosa ...

MONTREAL. La Formula 1 ritrova un volto più umano e la Ferrari rivede la luce rialzando la testa in Canada sul circuito dedicato a Gilles Villeneuve la grande leggenda di Maranello. Il vincitore è sem ...Formula Uno, qualifiche GP del Canada: dopo l'Europa si torna oltre Oceano, a Montreal. Ecco dove vedere le qualifiche in tv e in streaming e il pronostico ...