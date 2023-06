Veronica Lario | caos per quel dettaglio ai funerali di Berlusconi | la gaffe

(Di lunedì 19 giugno 2023) Lo scorso mercoledì 14 giugno si sono tenuti in Piazza Duomo, a Milano, idi Silvio. A dare un ultimo saluto all’ex Presidente del Consiglio, sono accorsi i figli, gli amici e anche le ex mogli, tra cui. Quest’ultima è stata protagonista inconsapevole di una particolare “”. Lunedì 12 giugno si è spento, all’età di 86 anni, Silvio, ad alcuni mesi di distanza dalla diagnosi di leucemia mielomonocitica cronica. Migliaia di persone sono accorse a Milano per rendere un ultimo saluto al leader di Forza Italia ed è stato anche proclamato lutto nazionale. In occasione dei, c’è stata molta affluenza, tra importanti cariche dello stato, familiari e amici del Cavaliere. Oltre allo stesso Sergio Mattarella e Giorgia ...

... avuti dalla prima moglie Carla Dall'Oglio , con cui è stato sposato fino al 1985; e Barbara , Eleonora e Luigi , nati dalla relazione con la seconda moglie, l'attriceda cui ha ...Ci sono i cinque figli, Marina e Pier Silvio, dunque Barbara, Eleonora e Luigi, gli ultimi tre nati dal secondo matrimonio con. A causa del divorzio, non sono eredi le ex mogli (la ......65% del capitale e Barbara, Eleonora e Luigi - i figli di seconde nozze avuti da- il 21,4% diviso in tre quote paritetiche. Berlusconi non ha mai detto come sarebbe stato distribuito ...

Arriva il caro-affitti a Milano 2: lo decide Veronica Lario, stufa di perdere soldi con i due palazzi di sua proprietà Open

Nello studio del notaio milanese Arrigo Roveda la lettura delle ultime volontà del Cavaliere, con le disposizioni sulla divisione del suo immensio patrimonio ...Potrebbe alzarsi il velo in settimana sulle ultime volontà dell'ex premier appena scomparso. In ballo c'è l'azienda madre, che a sua volta custodisce la quota ...