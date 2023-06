Verde pubblico | le precisazioni del presidente della Provincia Lombardi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIldi Benevento, Nino, in merito alle notizie apparse sulla Stampa e su canali social circa gli interventi in corso o da realizzare presso il territorio di alcuni Comuni per la cura del, precisa quanto segue. La Province e le Comunità Montane in Campania gestiscono programmi di forestazione e bonifica montana su espressa DelegaRegione come stabilisce la Legge Regionale n. 11 del 1996 e sue modifiche. Tutti gli enti delegati danno attuazione a programmi stabiliti dalla Regione delegante che ne determina il finanziamento. Le opere nelle aree a, comprese quelle relative all’Antincendio, riguardano, per ciascun Ente Delegato, il territorio dei Comuni che la Legge ...