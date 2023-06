Venus Williams eterna | a 43 anni batte Giorgi a Birmingham

(Di lunedì 19 giugno 2023) (Adnkronos) –: a 43l’azzurra Camilaal primo turno del torneo Wta diper 7-6 (7-5), 4-6, 7-6 (8-6) al termine di una maratona di 3h17? sull’erba inglese. La statunitense, al terzo successo nei confronti diretti con laa, centra la prima vittoria contro una Top 50 negli ultimi 5. “Credo di aver giocato davvero bene oggi, lei ha giocato un match incredibile. Sono sorpresa che non sia la numero 1 del mondo. In molti momenti ho pensato che il match fosse finito e lei regolarmente inventava un colpo dal nulla. Mi ha spinto a giocare meglio di quanto pensassi di poter fare. Non ho giocato molto” ultimamente, “è splendido avercela fatta”, dice la statunitense, ferma per 6 mesi ...

