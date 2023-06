Vela | Kieler Woche 2023 | Porro-Dezulian al comando tra i Nacra 17 | bene anche Stalder-Speri nei 49erFX

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 giugno 2023) Va in archivio ufficialmentela seconda giornata della, classica monumento delle regate internazionali diolimpica in corso di svolgimento a Kiel, città del Nord della Germania che si affaccia direttamente sul Mar Baltico. Condizioni meteo buone soprattutto in mattinata nel tardo pomeriggio che hanno consentito lo svolgimento di alcune prove in diverse classi a cinque cerchi. Italia sugli scudi come di consueto nel17, con la coppia formata da Margheritae Stefanoche si conferma aldella generale dopo sei regate grazie ad un fantastico parziale odierno di 1-2-2-1, accumulando un vantaggio di 8 punti sui più diretti inseguitori, ovvero i singaporiani Liu/Lim ed i tedeschi ...