"Il progetto nasce come un'attività di riabilitazione psicologica attraverso la pratica dellae quest'anno allarga i suoi orizzonti aprendosi a nuove attività che hanno come obiettivo la ...... laterapia quale metodo terapeutico volto alla riabilitazione psicologica e al miglioramento ... Inoltre, anche l'attenzione allache interessa trasversalmente sia lo stato fisico, ...... con concerti ed eventi, ma anche un momento di celebrazione della, sport d'eccellenza della ... Le attività, ad […] Attualità Savona 'e salute' incontro a Savona Posted on 28 ...

Vela e alimentazione: il progetto dell'Ail "Sognando Itaca" Agenzia askanews

Roma, 19 giu. (askanews) - Ha fatto tappa a Pesaro Sognando Itaca Progetto dell'Ail dedicato ad ambiente e salute, che lega stile di vita e scelte alimentari ...Loro due hanno sempre viaggiato non solo per la passione di vedere cose che altri sognano soltanto ma con il preciso intento di farne un racconto che sensibilizzi sulla sorte in bilico ...