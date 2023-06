Vangelo di oggi 19 Giugno 2023 | Mt 12 | 38-42 | Video commento

Contrariamente al donmilanismo die di ieri, 'per don Milani la base dell'educazione era il' (p. 5, 11). 'La scuola per don Milani è il presupposto necessario per ascoltare la voce di ...Matteo 5,38 - 42 - Lunedì della XI Settimana TO (19 giugno 2023) - C'è qualcosa di estremo nella pagina deldi: 'Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente ; ma io vi dico di non opporvi al malvagio ; anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra. e a ...Partiamo da qua e poniamoci un obiettivo che credo accomuni tanti di noi presenti qua: ... Come Cattolico Democraticoe costituzione, una dal punto di vista religioso e l'altra dal punto di ...

Santo del giorno e vangelo di oggi, domenica 18 giugno 2023 Quotidiano di Sicilia

FERMO - Grande festa in cattedrale, ieri, a Fermo, dove è stata celebrata la solenne liturgia di ordinazione episcopale di don Andrea Andreozzi, vescovo di Fano Fossombrone ...È questo il suggestivo “programma” proposto da Papa Francesco a chiunque è chiamato a annunciare il Vangelo di Cristo, imitando i suoi primi discepoli e tenendosi alla larga dalle verbosità inutili ...