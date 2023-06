Fondazione Laureus Italia e Cristian Trio uniscono le forze a sostegno della Polisportiva Garegnano ( Milano ). Dalla collaborazione nasce un progetto filantropico per i bambini e i ragazzi del centro ...... Daria Braga, Direttrice di Fondazione Laureus, Stefano Pucci, Presidente della Polisportiva Garegnano, con la partecipazione straordinaria della campionessa di pallavolo, Ambassador ..., fresca vincitrice del campionato polacco con il Lks Commercecon Lodz, non ha ancora intenzione di rientrare in Italia, come invece fatto da Paola Egonu che ha firmato con il Vero ...

Valentina Diouf e Cristian Trio con Fondazione Laureus Italia: «L’unione fa la forza» leggo.it

Fondazione Laureus Italia e Cristian Trio sono al fianco della Polisportiva Garegnano per un’iniziativa che mette al centro lo sport come strumento educativo.Al via il progetto, frutto della sinergia tra Cristian Trio e Fondazione Laureus, e finalizzato a sostenere i bambini e i ragazzi del centro ...