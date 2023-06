Valentina Carnelutti | “Portare in un film aspetti complessi e controversi della vita di una donna”

(Di lunedì 19 giugno 2023) Dalla regia di Ivan Gergolet il 22 giugno 2023 esce nelle sale italiane L’Uomo Senza Colpa con, Giusi Merli, Livia Rossi, Paolo Rossi, Branko Zavrsan. La storia di una vedova in cerca di vendetta per la morte del marito, vittima dell’amianto. Vincitore del Premio Ettore Scola Migliore Regia al BIF&ST – Bari International&Tv Festival, ilha raggiunto già grandi successi al Box Office in Italia. La dinamica portante di questo dramma è l’indagine nella psicologia di una vittima e di un carnefice che, nel corsovicenda, si ritrovano a ruolo ribaltati. VelvetMAG ha raggiunto per voi la protagonistaper affrontare alcune sfumature intense di questo...

Attraverso le sofferenze delle vedove degli operai conosciamo Angela (), addetta alle pulizie in un ospedale di Trieste che riesce a introdursi in casa dell'ex datore di lavoro

Valentina Carnelutti: la "mia" Angela nella lotta sociale La Gazzetta dello Spettacolo

Ambientato tra gli addetti ai cantieri navali di Monfalcone, L'uomo senza colpa di Ivan Gergolet sarà nelle sale dal 22. Valentina Carnelutti interpreta la badante del padrone dell'azienda in cui pers ...Il film d'esordio di Ivan Gergolet, premio Ettore Scola per la Miglior Regia al Bif&st 2023, arriva nelle sale italiane dal 22 giugno con Arch Film in collaborazione con Athena Cinematografica