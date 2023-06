(Di lunedì 19 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato un servizio di controllo del territorio nei comuni della Valnell’ultimo week-end, impiegando 20 pattuglie e controllando 85 persone, 69 veicoli e 9 esercizi pubblici. Nel corso dei controlli stradali, i militari dell’Aliquota Radiomobile, utilizzando l’etilometro, hanno denunciato in stato di libertà un uomo della Valpersotto l’influenza dell’alcool, poiché controllato alladi un’automobile con un tasso alcolemico di quasi 1 g/l. All’uomo, che è persona sottoposta alle indagini e – pertanto – presunto innocente fino a sentenza definitiva, è stataladi. I militari delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia hanno ...

San Bartolomeo in Galdo . 'Si stanno trovando le prime soluzioni politiche e dirigenziali alla questione della demedicalizzazione delle due postazioni del 118 nella. A coprire i turni senza medico nella postazione 118 di San Bartolomeo in Galdo arriveranno i dirigenti medici che operano nelle unità operative del 118 nelle postazioni di Benevento'. ...I carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato, nel fine settimana dedicato ai festeggiamenti per il 'Corpus Domini', una serie di controlli nei comuni della, ...Foiano di. Il prossimo 20 giugno sul campo di calcio di Foiano di, in via Santa Maria alle ore 20, prenderà vita l'evento di beneficenza, alla sua prima edizione, 'Un calcio alla ...

Val Fortore: guida contromano, patente ritirata anteprima24.it

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Carta alimentare, in provincia di Benevento ne usufruirà una famiglia su 10. Percentuale allarmante, considerato che ne sono destinatari i nuclei familiari che vivono alle soglie ...