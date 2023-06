Vaia promuove i vaccini a mRna per combattere tumori e malattie cronico-degenerative

Leggi su iltempo

(Di lunedì 19 giugno 2023) Francesco, direttore dell'INMI Spallanzani, ha rilasciato un'intervista al Messaggero nella quale ha affrontato diverse tematiche legate alla salute e allepiù dure danelle strutture mediche: “È necessario intervenire sullee su quelle tumorali, che nel periodo pandemico sono passate inevitabilmente in secondo piano. Penso allo sviluppo di candidatiper la terapia dei, un campo affascinante e di grande interesse per le enormi possibilità offerte dalle nuove piattaforme a. È importante mettere in rete le competenze, soprattutto con l'industria che dovrà essere partner indispensabile per tradurre la ricerca dei grandi centri del nostro Paese nello sviluppo dei ...