Usa | il “tradimento” del sindaco musulmano | il paladino dell’inclusione ora mette al bando i gay

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 19 giugno 2023) La sua elezione afu salutata come la vittoria del verbo arcobaleno contro i reazionari e bigotti. Oggi, a meno di due anni, tutto è cambiato e le bandiere si sono capovolte. Per capire il “fattaccio” bisogna spostarsi in Michigan. E precisamente ad Hamtramck, sobborgo di trentamila abitanti alle porte di Detroit. Protagonista dell’inversione a U, che ha deluso i democrat, Amer Ghalib, primodi origine yemenita nella storia degli Stati Uniti. Ildi Hamtramck vieta le bandiere Lgbt Il suo successo, all’insegnae del sogno multiculturale, sembrava la risposta epocale alla islamofobia e alla narrazione del “nemico” Trump. Oggi Ghalib non è più lui: la sua è un’inclusione parziale cheal ...