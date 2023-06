Usa | disperso un sottomarino che portava i turisti a visitare il relitto del Titanic | “Fino a cinque persone a bordo”

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ricerche in corso al largo di Terranova nell’Oceano Atlantico. Lo rivela la Bbc. Sul mezzo ci sarebbe posto per trepiù due membri dell’equipaggio

Lo rivela la Bbc, secondo cui non è al momento chiaro quante persone fossero a ......e di informazione circa le cause e le circostanze in cui il sottomarino è andato. Una ...sui migliori gadget del momento Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di WiredWiredleaksLa Bbc cita una fonte della Guardia Costiera di Boston, negli. Il piccolo sommergibile fa parte ... Per ora è considerato "".

Usa, disperso un sottomarino che portava i turisti a visitare il relitto del Titanic: “Fino a cinque persone … La Stampa

Ricerche in corso nell'oceano Atlantico. A bordo 5 persone. I resti del transatlantico si trovano a 3800 metri di profondità (ANSA) ...Un sottomarino utilizzato per portare gruppi di turisti in visita al relitto del Titanic è scomparso dai radar nell'oceano Atlantico, al largo del continente americano. Lo rende noto la Bbc precisando ...