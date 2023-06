Usa - Cina | Blinken a Pechino incontra Wang Yi Nodo Taiwan

Wang ha poi aggiunto: 'Gli Stati Uniti devono aderire veramente al principio dell' Unicaconfermato nei tre comunicati congiunti'. Wang ha aggiunto che glidevono 'rispettare la ...Prosegue la missione di Antony Blinken a Pechino con l'obbiettivo di ricucire i rapporti tra. Il segretario di Stato americano ha incontrato a porte chiuse il capo della diplomazia cinese Wang Yi e il suo omologo Qin Gang. Oggi, prima di una conferenza stampa prevista per fine ..."Quello di restaurare un minimo di cooperazioneè un lavoro complesso, ritardato dalla crisi del pallone cinese abbattuto sugli Stati Uniti: una crisi molto televisiva che ha ritardato la ripresa del dialogo. A Pechino il segretario di ...

Blinken incontra ministro Esteri cinese. Pechino: “Rapporti con Usa mai così male dal ‘79” Sky Tg24

Il segretario di Stato Usa ha già incontrato il suo omologo Qin Gang e il responsabile esteri del Pcc, Wang Yi (ANSA) ...L'alto diplomatico cinese ha inotlre riferito al segretario di Stato USA che Pechino non concede "alcun margine di compromesso" su Taiwan. "Su questo tema la Cina non ha spazio per compromessi o ...