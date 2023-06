UPAS | anticipazioni 19-23 giugno | Marina assume Alberto come avvocato | Samuel verso addio a Speranza

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana inUn Posto al Sole, trama puntate dal 17 al 23 giugno 2023 Lara si prepara ...Come reagirà quando scoprirà che si tratta di suo nipote, prossime puntate: scoppia la passione tra Alberto e Marina Nei prossimi episodi di Un posto al sole un colpo di scena ...puntate dal 19 al 23 giugno: Speranza spiazzata da Samuel Nelle prossime puntate di Un posto al sole , le parole di Micaela faranno riflettere molto Samuel che non potrà mentire anche a ...

UPAS anticipazioni, spoiler e trama 19 giugno: Rossella è nei guai Napolike.it

Brutto momento per Marina che, a seguito di una dura discussione con Roberto, vedrà riaffiorare tutte le sue fragilità. Come le supereràVediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 15 giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su… Leggi ...