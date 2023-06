Uomini e Donne | due ex tronisti a sorpresa mano nella mano alla festa di Gianni Sperti | “Siamo noi la coppia migliore” Ecco chi sono

(Di lunedì 19 giugno 2023)il 12 aprile scorso ha compiuto 50 anni, ma lasi è svolta soloserata di sabato 17 giugno.location di lusso di Pozzuoli però, un dettaglio non è sfuggito ai fan. Tra i moltissimi vip, accorsi per festeggiare il ballerino e opinionista di, anche due exmolto amati dal pubblico. Accompagnati dalle coppie storiche del programma, Ida Platano e Alessandro Vicinanza, Lavinia Mauro e Alessio Corvino,hanno fatto il loro ingresso Luca Salatino e Matteo Ranieri. E qui, arrivati dopo aver fatto Roma-Napoli su una Smart priva di aria condizionata, il tutto testimoniato con scenette simpatiche sui social, si ...

... favorisce con ogni mezzo l'avventurarsi in mare portando alla morte, in modo orribile, migliaia die bambini. Le inchieste come quella recente della Dia e l'operazione della squadra ...... che simboleggiano le radici nella cultura degli, ma acquisisce un nuovo nucleo famigliare ... in cui lesono chiamate a rivestire il ruolo di moglie perfetta per poter conseguire il loro ...Nel corso delle varie fasi dell'operazione di Polizia - effettuate con l'impiego diappartenenti alla Questura di Vicenza, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale del Capoluogo ed ...

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato (20 giugno), il CISOM – Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, sottolinea come la ricorrenza serva a rimarcare l’importanza fondamentale di ...L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Irene Capuano e il compagno Christian Galletta, conosciuto dopo la parentesi del programma, diventeranno ...