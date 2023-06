Un’estate all’insegna della tecnologia con l’ecosistema dei nuovi dispositivi mobile di TCL

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 19 giugno 2023)di TCL: TCL 40 Series, TCL NXTPAPER, TCL TAB 11, i router TCL LINKZONE e gli innovativi Smart Glasses La stagione estiva porta con sé un’atmosfera allegra e, quando il sole splende, è essenziale cogliere e assaporare al massimo ogni esperienza con i giusti. Le tonalità vivaci di questi mesi caldi vengono catturati alla perfezione dalle fotocamere degli smartphone TCL Serie 40; dotati inoltre, di display brillanti eNXTVISION. Con i tablet TCL NXTPAPER 11 e TCL TAB 11, le vacanze sono destinate a momenti memorabili. Per assicurarsi una connessione senza interruzione, anche in spiaggia, non può mancare il router TCL LINKZONE. Infine, per gli amantisempre alla ricerca di esperienze fuori dal comune, gli ...