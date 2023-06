“Una relazione profonda” | si indaga sulle chiavi di Liliana Resinovich

Anche se stando all'ultimasull'evasione fiscale la cedolare secca sugli affitti in sostituzione della tassazione Irpef 'ha generatoperdita di entrate che si è tradotta in un guadagno ...... semplicemente perché quel mese potrebbe aver guadagnato di più perserie di motivi, come ... lo sgravio può assumere, ina differenti mensilità, un'entità diversa. leggi anche Bonus busta ...... èvergogna per l'ideologia che sottende. Noi continueremo a battarci per la progressività fiscale". Così il segretario del Pd Elly Schlein, nella suadurante la direzione nazionale dem.

Caso Resinovich, Sterpin 'con Liliana una relazione profonda' Agenzia ANSA

Siccità ridimensionata e miglioramento dell'aria: questo emerge dalla relazione sullo stato dell'ambiente 2023 elaborata da Arpa Piemonte ...C'è una ragione se l'ex coppia di "fidanzati dei Maneskin" è arrivata a questo punto. E se il circo mediatico si è gonfiato così tanto, la colpa è solo dei diretti interessati ...