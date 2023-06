Un sommergibile per l’esplorazione del Titanic è disperso

(Di lunedì 19 giugno 2023) Stava effettuando un'immersione nelle vicinanze del relitto: ha una capienza di cinque posti, ma non si sa quante persone siano a bordo

Giallo negli Stati Uniti. È scomparso nell'Oceano Atlantico unusatoportare i turisti a vedere i rottami del Titanic. Secondo la Bbc, che cita la Guardia Costiera di Boston, è già partita la missione di ricerca e soccorso del natante. Non è ...Titanic, sparito unturistico E' scomparso nell'Oceano Atlantico unusatoportare i turisti a vedere i rottami del Titanic. Secondo la Bbc , che cita la Guardia Costiera di Boston, è già partita la missione di ricerca e soccorso del natante. Non è ...Al momento, secondo l'emittente britannica, non è chiaro se a bordo del miniscomparso vi fossero visitatori o solo membri dell'equipaggio.ora esso è considerato 'disperso'. 'Il ...

Un sommergibile che porta turisti sul relitto del Titanic è scomparso nell'Atlantico [video] AGI - Agenzia Italia

Appartiene alla OceanGate Expeditions il sottomarino dato per disperso nei pressi del luogo dove era affondato il Titanic. La OceanGate Expeditions è una società privata che distribuisce sommergibili ...Ricerche in corso nell'oceano Atlantico. A bordo 5 persone. I resti del transatlantico si trovano a 3800 metri di profondità (ANSA) ...