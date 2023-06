Un posto al sole | anticipazioni 19 giugno 2023 | Rosa si sfoga

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 19 giugno 2023)Picariello si sfogherà con Giulia Poggi nella puntata di Unaldi lunedì 19. La donna, negli ultimi tempi, soprattutto da quando Clara Curcio si è trasferita a casa sua, ha iniziato a riflettere sulla sua vita., in particolare, è molto insoddisfatta dell'esistenza che conduce e della sua storia d'amore con Damiano che è naufragata. Inevitabilmente, vivere con la sua amica di infanzia le ha fatto capire quando siano ormai diverse e questo l'ha spinta ad un'amara riflessione su sé stessa. La Picariello si ritroverà in compagnia di Giulia e le parlerà senza remore di quanto si senta frustrata ed amareggiata a proposito della sua vita. La Poggi, come sempre, raccoglierà lo sfogo della donna e proverà a darle dei consigli. Intanto, come si evince dalla ...