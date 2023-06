Un pianoforte per i visitatori di Pompei | al quadriportico dei teatri

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUnaldeia disposizione di musicisti, professionisti o semplicemente amatori per suonare dal vivo in un luogo di storia. Con questa iniziativa volta a coinvolgere attivamente il pubblico didi, il Parco archeologico partecipa mercoledì 21 giugno 2023 alla Festa della musica, l’ evento musicale promosso dal Ministero della Cultura, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, la Siae, l’Afi, e coordinata dall’Associazione Italiana Promozione Festa della Musica. Una giornata dedicata alla musica dal vivo e alla valorizzazione della molteplicità e diversità delle pratiche musicali in tutta Europa e nel mondo, il cui tema di quest’anno è “Vivi la Vita!” Mercoledì 21 giugno il ...