Un minuto di silenzio per Berlusconi | il gesto vergognoso che scuote la politica

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ancora uno schiaffo. Di quelli pesanti. La memoria di Silviooltraggiata e calpestata a solo 7 giorni dalla sua morte. Il consiglio comunale decide di osservare undiin memoria di Silvioe l'opposizione non partecipa. È accaduto questa mattina a Novara. In apertura della seduta di Consiglio il capogruppo di Forza Italia Pietro Gagliardi ha chiesto di dedicare un ricordo al leader e, insieme, di tenere un secondodiin memoria delle vittime del naufragio in Grecia. I consiglieri del Partito Democratico non si sono presentati in aula. Il gruppo del Movimento 5 Stelle e il consigliere della lista "Insieme per Novara" sono usciti durante il ricordo die sono rientrati per quello dei morti in mare. I ...