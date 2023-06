Un immersione al Relitto del Titanic da $250 000 | ora un sommergibile con 5 turisti a bordo risulta scomparso

(Di lunedì 19 giugno 2023) Al momento in cui scriviamo, secondo la Guardia Costiera degli Stati Uniti, risulterebbeunvicino aldelcon 5. Andiamo con ordine: a novembre 2022 vi raccontavamo di questa possibilità di scendere “da” nei pressi deldelsborsando una somma vicina ai 250mila dollari Già perché, diciamocela tutta, più o meno almeno una volta nella vita, siamo restati immobili e senza fiato guardando le foto ed i video deldel; pensiamo ad esempio alle nuove immagini realizzate ad altissime risoluzione come vi abbiamo raccontato in questo articolo. Quando parliamo del fascino del, non ...

... usato per offrire a drappelli di turisti danarosi l'emozione di poter osservare ildel ... Ma a far svanire la speranza che si potesse trattare di un'governata solo da piloti dell'......la OceanGate Expedition sponsorizzava sul proprio canale Youtube la visita sottomarina aldel Titanic . La stessa società, secondo quanto riporta il New York Times, è a capo dell'...La Polar Prince in questo momento si trova a 700 metri dal. Ognidura dalle otto alle dieci ore. L'attrazione non è per tutte le tasche: il costo per un viaggio è d i 250mila ...

Titanic, cosa sappiamo del sottomarino disperso vicino al relitto WIRED Italia

Ma a far svanire la speranza che si potesse trattare di un'immersione governata solo da piloti dell'equipaggio ... racconta la storia umana della nave come nessun'altra area del relitto può fare.Un sottomarino utilizzato per portare i turisti ad osservare il relitto del Titanic è scomparso dai radar: in corso le operazioni di ricerca ...