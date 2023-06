Ultime Notizie Roma del 19-06-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 giugno 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano rigno conflitto in Ucraina dall’inizio della controffensiva alle porte di che fanno riconquistato 113 km quadrati di territorio in precedenza è occupato dai russi e oggi anche il villaggio sul giornale della regione di Cardiff ha dichiarato sui social media la vice ministra della Difesa Ucraina questo mi ha scritto dall’inizio della controffensiva sono stati liberati totale 8 insediamenti parli Appunta 103c chilometri quadrati di territorio riconquistati esplosioni sono state udite nella città portuale meridionale Ucraina Dio detta lo riportano i media Aggiungendo che le autorità militari hanno attivato la difesa aerea in tutta la regione l’amministrazione militare di giornale comunicato che le truppe russe Hanno lanciato 4 missili da crociera dal Mar Nero tutti ...