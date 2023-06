Ultime Notizie Roma del 19-06-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 giugno 2023)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto da Francesco Vitale il gruppo di youtuber autori del Canale d’Agordo ha deciso di chiudere il canale YouTube creato nel 2020 dopo L’incidente nel quale anel quartiere di Casal Palocco uno dei fondatori alla guida di un Suv ha travolto una Smart provocando la morte di un bambino di 5 anni intanto proseguono le indagini per stabilire la dinamica di quanto accaduto e potrebbero arrivare a breve risultati della perizia tecnica richiesta dei PM per accertare A che velocità stesse andando l’auto guidata dal ventenne al momento indagato per omicidio stradale che presto potrebbe essere ascoltato dagli inquirenti a Piazzale Clodio nei prossimi giorni dopo non Osta della procura il funerale del bimbo esplosioni nella notte o destra con l’allerta Autieri patente regioni dell’Ucraina La Stampa americana ...