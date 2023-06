Ultime Notizie Roma del 19-06-2023 ore 08 | 10

(Di lunedì 19 giugno 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dopo un incidente stradale a Casal Paloccoin cui ha perso la vita un bimbo in seguito nello schianto di una Lamborghini contro una Smart di youtuber dei Borderline hanno deciso di chiudere il canale Social otidea di borderline era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano la tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso pertanto il gruppo interrompe ogni attività con questo ultimo messaggio il nostro pensiero è solo per la vittima ha scritto prove di disgelo tra Cina e Stati Uniti che hanno programmato un nuovo incontro per trattare sulle tematiche più sensibili il ministro degli Esteri cinesi King Kong ha Infatti accettato di recarsi a Washington dopo ...

Un vecchio pallino di Massimiliano Allegri è nuovamente in orbita Juventus. Ecco le ultimissimedi calciomercato su questo ritorno di fiamma. Già in passato è stato cercato dalla Juventus ma l'affare non è mai decollato a causa degli alti costi e di una scelta chiara e precisa della ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sullePerchè non se ne parla più, ma la povertà aumenta (ormai siamo a uno su quattro, dicono lestime) e i prezzi corrono. E' stato un saluto, quello di Elly Schlein alla manifestazione di Conte, e ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 19 giugno. DIRETTA Sky Tg24

Al termine di una settimana molto positiva per il Ftse Mib, tra gli altri ci sono stati 2 azioni che hanno dato un segnale rialzista al termine dell’ultima seduta di Borsa aperta. Parliamo di A2A e di ...Chanel Totti e Cristian Babalus sembrano essere più uniti ed innamorati che mai, e in queste ore il fidanzato della secondogenita di Totti e Ilary le ha voluto fare una speciale dedica via social.