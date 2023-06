Ultime Notizie – Ondate di caldo sull’Italia | 27 città ‘sorvegliate speciali’

(Di lunedì 19 giugno 2023)di, sono 27 leche saranno monitorate. Riparte infatti l’attività estiva del Pianofinalizzato a prevenire gli effetti negativi delsulla salute, soprattutto nelle persone più fragili. E tornano quindi i bollettini sulledi calore elaborati dal Dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell’ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti delsulla salute, coordinato dal ministero della Salute. Vengono pubblicati, come ogni anno, dal lunedì al venerdì, a partire da metà maggio fino a metà settembre. Il sistema operativo è dislocato in 27italiane e consente di individuare, ...

Sale così a sei il numero dei serbi arrestati nellesettimane, da quando ha preso il via la sollevazione della popolazione serba locale contro l'elezione e l'insediamento di nuovi sindaci ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleLa truffa dell'incidente non è nuova nella zona di Roma , dove truffatori professionisti chiedono soldi 'per aiutare il potenziale parente incidentato' delle proprie vittime. Il modus è sempre lo ...

Ucraina, ultime notizie. FT: Lockheed pronta ad addestrare i piloti ucraini se Nato invia F16 a ... Il Sole 24 ORE

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho valorizza, Tiago Pinto vende. La Roma sceglie di fare cassa sfruttando i suoi giovani. Dopo averlo fatto con Felix Afena-Gyan lo scorso anno, stavolta è toccato a Benjamin ...È la fotografia che emerge dall’ultima elaborazione statistica del Mur sul 2022-2023, sui corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico negli atenei, statali e non. fsc/gtr ...