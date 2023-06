Ultime Notizie – Incidente Casal Balocco | The Borderline non guadagneranno più da canale su YouTube

(Di lunedì 19 giugno 2023) I Thenon potranno più guadagnare dal loro. E’ quanto afferma un portavoce diin una nota in merito alla vicenda diPalocco. “Siamo profondamente addolorati per la tragedia. Abbiamo rimosso gli annunci dalThein conformità con le nostre norme sulla responsabilità dei creator a seguito di comportamenti dannosi per la community di. Ogni creator didovrebbe essere responsabile sia dentro che fuori dalla piattaforma. Di conseguenza questonon può più guadagnare dalla pubblicità“. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

L'eurodeputato Andrea Cozzolino è a Bruxelles, in stato di fermo , nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate. Lo conferma il portavoce della procura federale belga. Cozzolino in stato di fermo . Domani ...I TheBorderline non potranno più guadagnare dai loro video su YouTube . Ad annunciarlo un portavoce Google: 'Siamo profondamente addolorati per la tragedia. Abbiamo rimosso gli annunci dal canale The ...... Se non visualizzi il video, clicca qui per guardarlo direttamente su Youtube CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Guerra Ucraina Russia. Kiev: liberata Piatykhatky a sud di Zaporizhzhia. LIVE Sky Tg24

ROMA "Dobbiamo continuare ad aumentare i tassi di interesse" perchè "esiste un limite al tempo in cui l'inflazione può rimanere al di sopra del nostro obiettivo del… Leggi ...L’offerta di Kkr sembra essere la migliore e Telecom Italia potrebbe dunque avviare trattative in esclusiva con il fondo americano per la vendita di Netco. A rilanciare il possibile esito in questo… L ...