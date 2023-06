Ultime Notizie – Germania | Afd al voto su proposta per sciogliere l’Ue

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il partito di estrema destra tedesco Alternativa per la(Afd)potrebbe fare campagna alle elezioni europee del giugno 2024 con la richiesta di. Laverrà messa ai voti al congresso del partito a fine luglio. I leader del partito, si legge nel testo, “hanno esaurito la loro pazienza verso. Per questo cerchiamo un ordinato scioglimento dele vogliamo al suo posto una nuova comunità europea economica e di interessi, una federazione di nazioni europee”. Partito anti immigrati, l’AfD ha sempre avuto un orientamento euroscettico. Fin dal 2019 ha sostenuto l’uscita delladale l’abolizione del Parlamento Europeo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione