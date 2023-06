Ultime Notizie – Argentina-Indonesia 2-0 | gol di Paredes e Romero

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 19 giugno 2023) L’ha affrontato l’in un match amichevole imponendosi 2-0 grazie ai gol di. Spazio anche per Simeone, attaccante del Napoli recentemente riscattato dall’Hellas Verona. Vista l’assenza di Lionel Messi, nel 4-3-3 del ct Scaloni il titolare è Alvarez, centravanti del Manchester City, che, a 5 minuti dal termine, ha lasciato il posto al ‘Cholito’. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione