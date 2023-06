Ultime Notizie – +4% in primi 3 mesi 2023

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 19 giugno 2023) Non c’è pace per le famiglie italiane, e alla lunga lista di rincari che pesano sulle tasche dei consumatori si aggiungono ora anche le tariffe Rc auto. Lo afferma il Codacons, commentando i dati diffusi oggi dall’Ivass, secondo cui i prezzi delle polizze sono saliti del +4% neidel. “A dicembre dello scorso anno avevamo inserito la voce ‘Rc auto’ all’interno della stangata che avrebbe atteso gli italiani nel corso del, e purtroppo le nostre previsioni hanno trovato conferma – spiega il presidente Carlo Rienzi – Le tariffe assicurative hanno invertito il trend e sono tornate a crescere in modo aggressivo, aggravando i conti delle famiglie. Ricordiamo infatti che l’Rc auto è una voce obbligatoria per chi possiede un’auto, circostanza che rende i rincari degli ultimiuna ...