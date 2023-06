UFFICIALE – Roma | rinnovo per Smalling Nuovo contratto fino al 2025

Oggi, la presentazionecon il Napoli. Il francese torna in Serie A dopo i due anni e mezzo alla guida della, tra l'estate 2013 e il gennaio 2016. L'allenatore divenne celebre, in un ...A dirlo è Gambero Rosso che la inserisce all'interno della Guida Pane & Panettieri d'Italia 2024 presentata alo scorso 14 giugno in occasione della premiazionesvoltasi a Palazzo ...... ma l'eleganza di una creatività tutta made in Sicily sfila per la prima volta nel 1998 nel Calendariodella Camera Nazionale della Moda Italiana, debutta così asulle passerelle dell'...

Roma, 19 giu - Gaetano Luci è stato insignito dell’Ordine della Stella d’Italia con il grado di cavaliere in una cerimonia che si è tenuta all’Ambasciata italiana nel Principato di Monaco. A consegnar ...Dal brano, estratto dal primo album “Olodramma”, è nato un “bundle” di quattro tracce con quattro versioni diverse https://youtu.be/w8MwHitqN-M ASCOLTA IL BUNDLE PRESS KIT COMPLETO Dopo l’anteprima su ...