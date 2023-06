Udinese | Marino verso l’addio | al suo posto in pole Balzaretti

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 giugno 2023) Inaspettato ribaltone in vista in casa. Come riferisce l’Ansa, che cita fonti interne aTv diretta da Michele Criscitiello, il contratto del responsabile dell’area tecnica dei friulani, Pierpaolo, non sarebbe stato rinnovato e pertanto le parti si separeranno. Dovrebbe diventare ufficiale a breve e al suopotrebbe arrivare Federico, che a Sky Sport però smorza: “Io all’? Sono soltanto chiacchiere, per ora sono con la mia famiglia a casa. Fa piacere essere accostati a un club di livello e molto importante. Vedremo se nei prossimi 15 giorni ci sarà qualche movimento, nel caso sarò protagonista altrimenti continuerò a vedere partite e ad aggiornarmi”. SportFace.