Commenta per primo L'chiama, Federicorisponde. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , l'ex romanista affiancherà il dirigente bianconero Pierpaolo Marino sul mercato per il club friulano dei Pozzo. ...L'starebbe cercando una figura da affiancare a Pierpaolo Marino e avrebbe pensato all'ex Vicenza FedericoL'starebbe cercando una figura da affiancare a Pierpaolo Marino e avrebbe pensato all'ex Vicenza Federico. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i ...... in caso di partenza del portoghese l'cercherà un numero 9: Piatek, Petagna e Joao Pedro i ...è in rampa di lancio, l'alternativa è la coppia ex Venezia Poggi - Collauto che da tempo ...

Udinese, Balzaretti nuovo direttore sportivo | Mercato ... Calciomercato.com

Si trasferirà nel Regno unito, l’ex difensore della Robur Roberto Vitiello. Una volta appese le scarpette al chiodo ha infatti intrapreso la carriera di allenatore, iniziando come collaboratore di Iac ...La Sampdoria ha escluso la candidatura di Federico Balzaretti: il direttore sportivo è ormai vicino all’Udinese Federico Balzaretti è ormai a un passo dal ruolo di direttore sportivo dell’Udinese. Com ...