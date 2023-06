Ucraina | Zelensky | I nostri soldati avanzano | passo dopo passo | Liberati 8 villaggi in 2 settimane | Stoltenberg e Scholz | La Nato non

Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr, aggiungendo: 'Tutto ciò che è stato discusso inriguardava la formula di pace. Punto per punto. L'intero contenuto. Tutto ciò che è stato ...... scrive. "Sono grato a Rishi Sunak - continua - per aver organizzato la Conferenza sul finanziamento della ricostruzione dell'a Londra il 21 e 22 giugno e per la leadership ...... aggiungendo che "è sicuramente la volontà dell'a mantenere mobilitata la coalizione". Secondo il consigliere di, mentre i Paesi nordici ed europei "aumentano la pressione ...

La guerra in Ucraina giunge al giorno 481. "I nostri soldati avanzano, passo dopo passo", afferma Zelensky mentre Kiev annuncia che otto villaggi sono stati liberati in due settimane. Il presidente uc ...Nelle scorse ore il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha annunciato che "l'accordo sull'export di grano dai porti ucraini non ha possibilità" di essere rinnovato. Zelensky dice che l'Ucraina "sta ...