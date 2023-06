Ucraina | Schlein | Tra Pd e M5S distanze siderali

(Di lunedì 19 giugno 2023) "Con i 5 Stelle ci sonosull'ma non sul precariato. Se Calenda mi invitasse a un'iniziativa, io ci andrei ma non cambio idea sul sindaco d'Italia". Così Elly, ...

Schlein si esprime nella Direzione dem sulla posizione del partito in relazione al sostegno all'Ucraina nella guerra contro la Russia. "Siamo stati sempre chiari e lineari sul pieno supporto al popolo ucraino anche fornendo aiuti militari. Sappiamo bene che sul supporto all'Ucraina permangono distanze forti con i 5 Stelle ma ciò non ci impedisce di collaborare su altri temi. Su Renzi invece la mette giù dura: 'Per quanto riguarda Renzi, invece, dispiace che continui con attacchi personali.' Poi, è stata la volta di Moni Ovadia e delle sue critiche alla Nato per quanto accade in Ucraina. Schlein ribadisce che la posizione del Pd è 'coerentemente al fianco del popolo ucraino' da sostenere.

«Ho ricevuto un mandato chiaro, ricostruire una identità chiara del partito, che ci renda riconoscibili». E nella relazione attacca Meloni e Renzi. La segretaria del Pd: 'Siamo stati sempre chiari e lineari sul pieno supporto al popolo ucraino anche fornendo aiuti militari'.