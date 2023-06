Ucraina | Russia | “Alcune proposte dei Paesi africani potrebbero essere attuate”

(Di lunedì 19 giugno 2023) Zelensky: "Delegazione africana ha visto chi è interessato alla pace". Stoltenberg: "Pace non può significare congelare il conflitto e accettare un accordo dettato da Mosca" Ledeiper una soluzione incontengono idee che. Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che sabato il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto colloqui con i rappresentanti di sette stati, con i quali ha discusso delle possibili soluzioni nel conflitto in. Peskov ha aggiunto che il dialogo con icontinuerà: “Anche al vertice-Africa, che si terrà tra un mese a San Pietroburgo”. Ieri ...

Il conflitto insi combatte anche silenziosamente. Qui vi raccontiamo come si sta sviluppando la guerra elettronica The post Kiev, Mosca e il fronte elettronico: un campo di battaglia silenzioso appeared ...LE NUCLEARI IN BIELORUSSIA E PRESTO INMi riferisco alla scelta strategica della: Mosca ha prima fornito a Minsk i missili Iskander che possono trasportare anche testate nucleari e ......11 L'Onu accusa Mosca di bloccare gli aiuti alle vittime della diga L'Onu ha accusato ladi continuare a bloccare le consegne di aiuti umanitari alle aree controllate da Mosca nell'...

Kiev, "distrutte in una settimana 19 basi russe". Onu, Mosca nega accesso aiuti in zone occupate - Kiev: '500 residenti morti per crollo della diga a Oleshky' - Kiev: '500 residenti morti per crollo della diga a Oleshky' RaiNews

Solo una minoranza considera probabile una risoluzione attraverso la mediazione internazionale (16%) o la liberazione da parte ucraina dei territori occupati dopo il 24 febbraio 2022 (16%). Non sono ...Sergei Naryshkin, capo del servizio segreto russo SVR, non ha fornito prove documentali a sostegno delle sue affermazioni secondo le quali Kiev sta progettando una bomba sporca ...