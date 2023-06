Ucraina | Onu | ' Mosca blocca accesso aiuti nelle aree colpite dopo crollo diga'

(Di lunedì 19 giugno 2023) Washington, 19 giu. (Adnkronos) - L'Onu hanno dichiarato che la Russia ha negato l'degliumanitarioccupatedagli allagamenti causati dal, all'inizio del mese, dellaNova Kakhovka. "Le Nazioni Unite si sono impegnate con i governi dell'e della Federazione Russa per quanto riguarda la consegna diumanitari a tutte le personedalla devastante distruzione delladi Kakhovka", ha affermato Denise Brown, coordinatrice umanitaria dell'Onu per l', aggiungendo che la Russia ha finora rifiutato la richiesta delle Nazioni Unite di accedere allesotto la sua occupazione. L'Onu ha esortato le ...

... ha dichiarato ieri la coordinatrice umanitaria delle Nazioni Unite per l', Denise Brown. "Le Nazioni Unite continueranno a fare tutto il possibile per raggiungere tutte le persone, ...... pretendeva un'indagine internazionale, ricordando come la Russia avesse avvertito l'del piano ...ventilava l'intenzione del Cremlino di 'allagare il territorio per fermare la controffensiva......a Odessa Una serie di esplosioni sono state udite nella notte nella città portualedi Odessa. Le autorità militari hanno attivato la difesa aerea in tutta la regione. 19 giu 01:11 L'...

Missili Kalibr su Odessa, allerta in sei regioni ucraine - La fuga scomposta e lasciano una persona a terra: esplosione del missile nel Donetsk, il video (Video) - La fuga scomposta e lasciano una persona a terra: esplosione del missile nel Donetsk, il video (Vid RaiNews

"Il governo della Federazione Russa ha finora rifiutato la nostra richiesta di accedere alle aree sotto il suo temporaneo controllo militare", (ANSA) ...Le Nazioni Unite hanno accusato la Russia di continuare a bloccare le consegne di aiuti umanitari alle aree controllate da Mosca nell'Ucraina orientale che sono state colpite dalla recente rottura del ...