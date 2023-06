Ucraina | media | 500 morti in crollo diga | ' russi non li hanno evacuati'

(Di lunedì 19 giugno 2023) Kiev, 19 giu. (Adnkronos) - Oltre 500 residenti di Oleshok potrebbero esseredopo ildellaKakhovskaya a causa del fatto che inei territori temporaneamente occupati non avrebbero evacuato le persone che non avevano un passaporto russo. Lo denuncia Rbc-, facendo riferimento a quanto reso noto dal Centro di resistenza nazionale ucraino. "Secondo i dati preliminari - si legge nel rapporto - più di 500 residenti di Oleshok, temporaneamente occupata, sonoa causa dell'esplosione, causata dai, dellaKakhovskaya. Le persone sono morte perché gli occupanti si sono rifiutati di evacuarle perché non possedevano un passaporto russo". Oleksandr Prokudin, capo dell'amministrazione militare regionale di Kherson, ha ...

... intervenuto in collegamento dalla capitale dell'per raccontare come l'attacco da parte ... visto che il 64% delle persone finlandesi crede nel proprio governo, contro unagenerale che non ...... dalla pandemia alle conseguenze economiche dell'aggressione russa all', gli investimenti ... L'inflazione rallenta, ma dovrebbe restare oltre il 5% nelladell'anno corrente. La zona dell'...La mossa è stata descritta daiisraeliani come un "ramo d'ulivo per i palestinesi", dal ...russe a seguito dell'imposizione di sanzioni alla Russia in seguito allo scoppio della guerra in...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Media, massiccia ... la Repubblica

Kiev, 19 giu. (Adnkronos) – Oltre 500 residenti di Oleshok potrebbero essere morti dopo il crollo della diga Kakhovskaya a causa del fatto che i russi nei territori temporaneamente occupati non avrebb ...Genova - Un'economia ligure ancora in crescita, che resiste alle pressioni dell'inflazione e ai contraccolpi del conflitto in Ucraina. È questa la fotografia ... "due punti sopra la media nazionale - ...