Ucraina | attacco missilistico su Odessa | difesa aerea in azione

(Di lunedì 19 giugno 2023) (Adnkronos) – Esplosioni nella notte ad, città portuale meridionale. le autorità militari hanno attivato lain tutta la regione, riportano i media locali. Secondo l’amministrmilitare regionale, le truppe russe hanno lanciato quattro missili da crociera di tipo Kalibr dal Mar Nero, tutti distrutti in cielo dalle forze di. L'articolo proviene da Italia Sera.

... vittime del brutaleavvenuto contro una scuola nell'ovest dell'Uganda. Questa lotta, ... Perseveriamo nella preghiera per la popolazione della martoriata" non dimentichiamola! " che ...missilistico nella notte ad Odessa, città portuale dell'meridionale. Le autorità militari hanno attivato la difesa aerea in tutta la regione. "Le truppe russe hanno lanciato quattro ...Mosca blocca accesso aiuti nelle aree colpite dopo crollo diga. Lo stato maggiore delle forze ucraine: 220 mila soldati russi morti dall'inizio del ...

Ucraina, attacco su Odessa: distrutti quattro missili Kalibr Adnkronos

(LaPresse) – Il capo dell’intelligence ucraina (Gur), Kirill Budanov, sarebbe stato ferito durante un attacco missilistico russo alla sede del Gur a Kiev il 29 maggio scorso. È… Leggi ...Per rinforzare i settori di Zaporizhzhia e Bakhmut. Mosca è convinta che "un grande attacco ucraino attraverso il Dnipro sia ora meno probabile dopo il crollo della diga di Kakhovka" (ANSA) ...