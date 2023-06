Uccisi tre palestinesi in un raid israeliano a Jenin | in Cisgiordania Usati anche elicotteri da guerra | in quell’area non succedeva dal 2000

(Di lunedì 19 giugno 2023) Almeno tresono statinel corso degli scontri seguiti alcondotto dalle truppe israeliane nella città e nel campo profughi di, in. Tra le vittimeun 15enne. Lo riporta l’agenzia palestinese Wafa, che cita il ministero palestinese della Salute, secondo il quale negli scontri di oggi sono rimastiferiti 29, sei dei quali versano in condizioni critiche. Sui social sono decine i video che mostrano scene di. Alcuni giornali locali sottolineano come per la prima volta dall’esercitosta utilizzandodanella zona diL'articolo proviene da Il ...

Raid israeliano a Jenin, uccisi tre palestinesi Pagine Esteri

Le vittime hanno 29, 21 e 15 anni. I feriti sarebbero 29, di cui almeno sei giudicati gravi. Secondo il portavoce militare israeliano, l'operazione era in corso per catturare due "sospetti ricercati" ...