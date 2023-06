Tuttosport – Roma | Tahirovic ceduto all’Ajax | comunicato | cifre e dettagli

(Di lunedì 19 giugno 2023) 2023-06-18 21:27:07 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: Dopo i primi acquisti effettuati da Tiago Pinto, con gli arrivi di N’Dicka e Aouar, è arrivata la prima cessione da parte della. A salutare la Capitale è stato Benjamin, centrocampista bosniaco classe 2003 attualmente impegnato con la sua Nazionale. La stessa società giallorossa ha ufficializzato la sua cessionecon una nota: “L’Asannuncia di aver raggiunto un accordo con l’Ajax per il trasferimento a titolo definitivo di Benjamin, condizionato all’esito positivo delle visite mediche che saranno effettuate nei prossimi giorni”.-Ajax:Dopo le 13 presenze in stagione con la prima squadra di ...

Il presidente giallorosso ha omaggiato l'Aeronautica Militare con questo volo sui cieli diin vista della festa del centenario della forza armata italiana in questione. Friedkin in volo su un P -...Attenzione anche a quello che sta succedendo nella Capitale: 'Dybala chiede allaun ingaggio più ricco'.mette in prima pagina l'intervista di Zoff: 'LE LEGGI DI DINO'. Spazio anche ...Sui social, infatti, si sprecano gli apprezzamenti e i complimenti all'ex. La clip della strepitosa parata sul milanista Thiaw continua a girare sul web. Un vero e proprio miracolo: riflessi ...

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Esplosioni sono state udite nella notte nella città portuale meridionale ucraina di Odessa, con la difesa aerea che è entrata in azione. L'allarme antiaereo è scattato anche ...(ANSA) - ROMA, 18 GIU - La Spagna ha vinto la Nations League battendo la Croazia 5-4 ai calci di rigore. Decisivo l'errore del croato Petkovic nella serie a oltranza. I primi 90' e i supplementari ...