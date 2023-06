Tutela ambientale e biblioteca | prende il via il Servizio Civile al Comune di Ladispoli  

... video e documentari condivisi sulla pagina Facebook di Middle Island Maremma Penguin Project, un'organizzazione dilocale (all'account social @ Middle Island Maremma Penguin ...... saranno impegnati sino al 17 settembre in risposta alle emergenze ed adella salvaguardia ... ha scongiurato un potenziale pericolo di inquinamentoe di sicurezza della balneazione, a ...Sono diversi gli ambiti in cui gli agenti di via del Taglio sono impegnati nelladella ... in questa prospettiva abbiamo rafforzato i servizi in ambitoe commerciale, anche grazie ad ...

Festa Bruna, Braia: tutela ambientale sia opportunità sostenibile Agenparl

L’azienda con sede a Montemurlo ha ottenuto la certificazione Iso14001. Il presidente Nomura: "Un contributo ad un cambiamento culturale" . .Il ‘Libearty Sanctuary’ di Zarnesti, in Romania, è “un’ottima struttura”, adatta ad ospitare JJ4, l’orsa imprigionata al Casteller e condannata a morte per aver aggredito il giovane Andrea Papi, e “pu ...