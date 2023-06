Turchia vincente contro il Galles | per Calhanoglu rigore sbagliato

Leggi su inter-news

(Di lunedì 19 giugno 2023) Lanon sbaglia nel gruppo D delle qualificazioni per gli Europei del 2024. La nazionale vinceilper 2-0, ma Hakansbaglia un calcio dinel secondo tempo. ERRORE – I compagni hanno salvato quest’oggi Hakan. Lavince con il risultato di 2-0ilin casa e sale a 9 punti ottenuti in 4 partite nel gruppo D delle qualificazioni per gli Europei del 2024. Primo posto in solitaria per la compagine del centrocampista dell’Inter, che si avvicina sempre di più alla competizione che l’ultima volta ha vinto l’Italia. Nonostante il successo perè una serata no, perché al minuto 64 si fa parare unsulla sinistra da Danny Ward. ...