Tunisia | Saied a Faeser e Darmanin | non accettiamo migranti

Missione franco-tedesca a Tunisi: più soldi a Saied per la lotta alla migrazione clandestina la Repubblica

Il presidente tunisino, Kaïs Saïed, ricevendo a Cartagine la ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, e il suo omologo francese, Gérald Darmanin, "ha affermato che la Tunisia non accetterà mai di ...Parigi ha aggiunto 25,8 milioni di euro sul piatto degli aiuti previsti per il controllo dei confini. Nessun accenno (neppure da parte di Berlino) alla ...