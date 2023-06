Tumori | per leucemia mieloide acuta ok dell’Aifa a farmaco che riduce rischio recidive

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 19 giugno 2023)di recidiva nei pazienti in remissione Sono circa 3.600, in Italia, le persone colpite ogni anno dalla, un tumore del sangue che presenta la più alta incidenza negli over 65. È una patologia ematologica particolarmente aggressiva, infatti la sopravvivenza a 5 anni, a seconda dell’età, oscilla fra il 20% e il 40-45% e non supera i 12 mesi per i pazienti con malattia in recidiva o refrattaria. Oggi, grazie a un nuovoipometilante, azacitidina orale, è possibile migliorare la sopravvivenza dei pazientindo la probabilità di recidiva. L’Agenzia italiana del(Aifa) ha approvato la rimborsabilità di azacitidina orale come terapia di mantenimento in pazienti che abbiano conseguito una remissione ...