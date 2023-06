Tumori | al via campagna ‘Manteniamoci informate 2023'

(Di lunedì 19 giugno 2023) Roma, 19 giu. (Adnkronos Salute) - Dalla patient 'activation' alla patient 'integration': le donne conginecologici sono diventate ispiratrici, co-autrici e protagoniste del percorso narrativo e informativo digitale e offline del progetto!', che ha promosso il 16 e 17 giugno un grande evento live, il primo meeting nazionale a porte chiuse completamente dedicato alle pazienti conginecologici, coinvolgendo 80 donne arrivate da tutta Italia per raccontare le loro storie e scambiare informazioni ed esperienze. “ginecologici. Manteniamoci! da donna a donna” è ladi sensibilizzazione, giunta alla quarta edizione, ideata e realizzata da Pro Format Comunicazione e Mad Owl in collaborazione con aBRCAdabra, Acto, ...

