Trovato morto dai parenti nell' ospedale di Sulmona | aperta un' inchiesta

(Di lunedì 19 giugno 2023) L'Aquila - Alcuni familiari lo hannodurante l'orario di visita all'di Avezzano: sull'accaduto è stataun'dalla locale Procura della Repubblica per accertare le cause del decesso di Riccardo D'Aurelio, 64enne di. L'uomo si trovava ricoveratoa struttura ospedaliera dopo un intervento chirurgico subito nei giorni scorsi. Il magistrato di turno ha aperto un fascicolo sulla morte sospetta e oggi stesso potrebbe decidere per l'autopsia. L'ipotesi di reato è omicidio colposo.e prossime ore si procederà, come atto dovuto, ad acquisire le cartelle cliniche del 64enne per ricostruire l'intera filiera della degenza al fine di accertare eventuali profili di responsabilità o imperizia da parte dei sanitari. ...