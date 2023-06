Trovati morti in casa mamma | papà e fratellini di 11 e 3 anni | “terribile incidente” o “omicidio-suicidio”?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 giugno 2023) Un delitto agghiacciante, a sfondo apparentemente familiare: quattro persone, tra cui una bambina di 11, un bambino di 3e un uomo e una donna sulla trentina, sono state trovate morte in un appartamento a Hounslow, un sobborgo di Londra. A riportare la notizia è stata la Bbc: la polizia metropolitana, allertata venerdì pomeriggio, ha trovato i quattro cadaveri dopo essersi introdotta con la forza all’interno dell’abitazione. Il comandante delle forze dell’ordine locali, Sean Wilson, ha dichiarato che le indagini sono in una fase iniziale ma che, con ogni probabilità, si è trattato di un “”. “Al momento non stiamo cercando nessun altro in relazione all’”, ha aggiunto Wilson, ma non si esclude l’ipotesi che possa trattarsi di un caso di ...